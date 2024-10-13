شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة استعداداً للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد حصوله على راحة لمدة 24 ساعة أمس بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق مساء الجمعة أمام حرس الحدود وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها أفشة والشحات والمهاجم الشاب سمير محمد، ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللاعبين راحة منعاً للإجهاد على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم.

ويلتقى فريقا الاهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى، حيث تستضيف دولة الإمارات نسخة جديدة من كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.