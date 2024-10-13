شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حسام غالي يضع اسمه فى قائمة هدافي الأهلي للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

سجل حسام غالى هدفه الأول مع الأهلى فى شباك جان دارك السنغالى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، ليسجل اسمه فى قائمة هدافى المارد الأحمر عبر التاريخ فى مثل هذا اليوم 13 أكتوبر عام 2000.

وفاز الأهلى وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل للأهلى إبراهيم سعيد من ضربة جزاء وعلاء إبراهيم واختتم ابن الـ19 عاما حسام غالى التهديف، وكان يدرب الأهلى وقتها مختار مختار بعد رحيل راينر تسوبيل وقدوم ديكسى.

وإجمالا سجل حسام غالى مع الأهلى 15 هدفا خلال (297) مشاركة بالقميص الأحمر.

ففى الأول من مارس لعام 2000 أزاح النادى الأهلى الستار عن الناشئ حسام غالى للمرة الأولى ليشارك فى أولى مبارياته الرسمية مع الاهلى، ويعد الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للأهلى، هو صاحب قرار الدفع بـ"غالى" ليشارك أمام الشمس فى الدور الأول لبطولة كأس مصر 2000.

وانتهت المباراة بفوز الأهلى برباعية نظيفة، سجلها سيد عبد الحفيظ، وأحمد بلال، وإسحق أول، وعلاء إبراهيم، وتألق غالى مع الفريق الأحمر ليبدأ عهداً من الإنجازات والبطولات مستمرة ويصبح "الكابيتانو" أحد أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء.

وعبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد "الكابيتانو" 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دورى عام وبطولتين كأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

وفى 11 مايو 2018 جاء الوقت لتغرب شمس أحد أفضل لاعبى الوسط الذين مروا على الكرة المصرية خلال تاريخها، حيث أعلن الكابيتانو حسام غالى فى ذلك اليوم، اعتزاله النهائى لكرة القدم، فى مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات ضد فريق أياكس الهولندي، والتى تم تتويج مسيرته فيها بالفوز بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.