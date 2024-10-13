شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وموريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم، الأحد، إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب أمام منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والمحدد لها الثلاثاء المقبل. ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري.

وفاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح فى القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني فى الدقيقة 79.

موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

يحل منتخب مصر ضيفاً على موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

القنوات الناقلة لمباراتى مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

تنقل مباراتا مصر وموريتانيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

منتخب مصر يبحث عن نقطة التأهل

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وبات بحاجة لنقطة واحدة من أجل التأهل رسميا إلى البطولة.

وتجمد رصيد موريتانيا في المقابل عند 3 نقاط في المركز الأخير، بفارق الأهداف عن كاب فيردي وبوتسوانا.

قائمة الفراعنة لمباراتى موريتانيا



تضم قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا كلا من: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".