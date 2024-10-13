شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لكرة اليد بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 03:30 ص

يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره سى إف جى الكونغولى فى السابعة مساء اليوم الأحد فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.