شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل استعداداته للموسم الجديد بالمغرب بـ4 وديات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، استعداداته للموسم الجديد داخل معسكره المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب، والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء.

وقرر الجهاز الفني للمصري حوض 4 مباريات ودية مع فرق متباينة المستوى، وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.

ويتابع علي ماهر اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن انطلاق معسكر الفريق بسبب المباريات الدولية مع منتخباتهم، وفى مقدمتهم أحمد عيد ظهير أيمن الفريق وخالد الصبحي، اللذان يتواجدان مع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وكذلك البنيني أتدجيكو سامادو لتواجده مع منتخب بلاده.

وكانت بعثة النادي المصري وصلت فجر أمس السبت إلى المغرب استعداداً للدخول في معسكر مغلق، وذلك بعد خوض مباراة ودية في المرحلة الأولى من الإعداد بالقاهرة، والتي استمرت لنحو أسبوع بعد انتهاء الراحة، حيث فاز المصري على فريق الطيران بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة شهدت تألق الصفقات الجديدة وخاصة السنغالي بابا بادجي المنضم إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".