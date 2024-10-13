ستوري نجوم كرة القدم.. حفل خطوبة نجم الأهلي.. ميدو وأصدقائه.. السولية وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر مصطفى شوبير، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للمنتخب الوطني.

واحتفل لاعب النادي الأهلي الجديد عمر الساعي، بحفل خطوبته يوم أمس السبت.

ووجهت زوجة عمرو السولية نجم النادي الأهلي، رسالة له من خلال نشر عدد من الصور رفقة زوجها، وعلقت عليها "أجمل ليالي العمر معك".

وشارك نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له من مباراة منتخب مصر الماضية أمام موريتانيا.

كما نشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

وقام كريستيانو رونالدو بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام، خلال احتفاله بهدفه مع منتخب البرتغال أمس.

وحرص كليان مبابي لاعب ريال مدريد، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك نجم النادي الأهلي ومنتخب فلسطين وسام أبو علي متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده مع المنتخب الفلسطيني.

ونشر كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.