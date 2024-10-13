هل يحرم اتحاد العاصمة الجزائري الزمالك من تتويجه بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - حددت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في القضية المثيرة بين نادي اتحاد العاصمة الجزائري ونادي نهضة بركان المغربي، موعد جلسة استماع لها يوم 13 نوفمبر المقبل.

تعود جذور القضية إلى رفض نادي اتحاد العاصمة خوض مواجهتي نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ضد نهضة بركان، اعتراضاً على وجود خريطة المغرب على قميص الفريق المغربي، مما اعتبره النادي الجزائري تحريضاً سياسياً.

تفاصيل القضية:

انسحاب اتحاد العاصمة: رفض النادي الجزائري خوض مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي، مما أدى إلى اعتباره منسحباً من البطولة.

عقوبات الكاف: فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقوبات مالية على اتحاد العاصمة نتيجة انسحابه.

اللجوء إلى المحكمة الرياضية: قدم اتحاد العاصمة طعناً على قرارات "الكاف" أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وعليه واصل نادي نهضة بركان طريقه إلى النهائي لمواجهة الزمالك، الذي توج باللقب بعد الفوز على حساب الفريق المغربي.

موقف الزمالك:

أكد مصدر من المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن النزاع بين اتحاد العاصمة والكاف لا يؤثر على تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية. حيث إن القضية تتعلق فقط بالعقوبات المفروضة على النادي الجزائري، ولن تؤدي إلى إلغاء أو تعديل نتائج البطولة.

في هذا السياق، أوضح الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي، والخبير الدولي في دراسات مستقبل الرياضة، أن قرار "كاس" المتوقع في 13 نوفمبر المقبل قد يؤدي إلى تعديلات جزئية تخص العقوبات، لكنه لن يؤثر على تتويج الزمالك باللقب أو فوزه بكأس السوبر الأفريقي مؤكدا أن بطولة الكونفدرالية الأفريقية محفوظة في تاريخ نادي الزمالك، بغض النظر عن أي قرارات تصدر بشأن الخلاف بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان.