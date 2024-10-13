رونالدو يقود البرتغال للفوز على بولندا في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب البرتغال الفوز على بولندا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد نارودوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

دخل منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: ديوجو دالوت- روبن دياز- ريناتو فيجا- نونو مينديش.

الوسط: برونو فيرنانديز- روبن نيفيز- برناردو سيلفا.

الهجوم: بيدرو نيتو- رافائيل لياو- كريستيانو رونالدو.

سجل برناردو سيلفا هدف التقدم لبرازيل أوروبا في الدقيقة 26 من الشوط الأول، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 37، قبل أن يتمكن اللاعب بيوتر زيلينسكي من إدراك هدف تقليص الفارق لمنتخب بولندا بالدقيقة 78 .

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة سجل منتخب البرتغال الهدف الثالث والذي جاء عن طريق يان بيدناريك لاعب بولندا بالخطأ في مرماه لينتهي للقاء بنتيجة 3-1.