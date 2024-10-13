كواليس جلسة كولر مع مخطط الأحمال وجهازه المعاون

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور، كواليس جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع مخطط الأحمال وجهازه المعاون استعدادًا للسوبر المحلي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر عقد جلسة مع جهازه المعاون وتحدث معهم حول أهمية بطولة السوبر المحلي وأن خسارة البطولة الإفتتاحية لثاني موسم على التوالي أمر غير مقبول".

وتابع:" كولر أكد على أن الكرة مكسب وخسارة ولكن الفريق لم يكن على ما يرام بدنيا وفنيا وذهنيا في مباراة الزمالك في السوبر الافريقي ".

وأكمل:" كولر طلب من أندريس أندويا مخطط الأحمال وضع برنامج تدريبي خاص للاعبين يبدأ تنفيذه من الغد حتى موعد أول مباراة أمام سيراميكا كليوباترا ".

وأختتم الغندور:" كولر طلب أيضًا مراعاة فارق درجات الحرارة والرطوبة بين مصر والإمارات لوضع برنامج مناسب للاستفادة منه بأكبر قدر مستطاع".