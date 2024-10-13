شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": لا يوجد إيقاف قيد.. ومهلة سداد مستحقات أشيمبونج انتهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لم تصل إلى النادى خطابات رسمية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب عدم سداد مستحقات الغانى بنجامين أشيمبونج.

وقال عمرو أدهم، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الزمالك كانت لديه مهلة حتى يوم 4 أكتوبر لسداد القسط المستحق لأشيمبونج، وتلك المهلة مرت دون سداد المبلغ المطلوب.

وأضاف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، إن المجلس يجهز لسداد القسط المستحق لأشيمبونج خلال الأسبوع الجارى، حيث يبلغ المبلغ المستحق 172 ألف دولار.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الزمالك بتغريمه 172 ألف دولار؛ بسبب عدم سداد القسط الأخير لأشيمبونج، وكان مستحق السداد فى شهر أبريل الماضى، وتم منح النادى مهلة حتى 4 أكتوبر إلا أن الزمالك لم يدفعه.