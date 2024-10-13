شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: مراتى طباخة شاطرة ووقعت فى غرامها من ضحكة والان مع تفاصيل الخبر

كشف أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي الأسبق تفاصيل لقائه الأول بزوجته رضوى القاضي.

وقال أمير عبد الحميد، الذي حل ضيفا على الإعلامية نيرمين جمال في برنامج أون بريك عبر إذاعة أون سبورت اف ام:" شوفت مراتي مرة من عشرين سنة واتجوزنا من سنة واحدة ووقعت في غرامها عشان ضحكتها حلوة".

وأضاف أمير عبد الحميد: "مراتي طباخة شاطرة وست ذكية.. غيورة بس مش مجنونة وبحب طيبتها وأنها بتتصالح بسرعة ونفسى أغير فيها حكاية المواعيد".

ومن جانبها قالت رضوى القاضي: "أمير طيب وحنين ورومانسي ونفسي يبطل عصبية.. وولادي وولاده خلونا نسرع بفكرة جوازنا".

يذكر أن برنامج أون بريك يذاع السبت من كل أسبوع من العاشرة مساء لمدة ساعة من تقديم الإعلامية نيرمين جمال ورئيسة التحرير لبنى عبد الله ومن إعداد دنيا كريم عبد السلام.