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خطيبة أحمد رفعت تحيي ذكراه بهذه الصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

حرصت ميار محمد خطيبة النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الأسبق على إحياء ذاكره.

ووضعت ميار صورة جديدة تجمعها برفعت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

والجدير بالذكر أن قضية أحمد رفعت تمت إحالتها إلى النيابة العامة، بأوامر من عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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