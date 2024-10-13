موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا والقناة الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الموريتاني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، في تصفيات أمم أفريقيا



وتقام المباراة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، في إطار الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الموريتاني، في مباراة الجولة الثالثة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة مصر وموريتانيا، يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"