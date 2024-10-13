أول صورة من خطوبة عمر الساعي لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أٌقيم اليوم السبت خطوبة لاعب النادي الأهلي، عمرو الساعي، على فتاة تدعى "ماران رامي".

ونشر والد اللاعب صورة لنجله مع خطيبته، وكتب: "الف مليون مبروك يا حبيبى وعقبال الليلة الكبيرة، وربنا يتمملك بخير ويسعدك وتحقق كل احلامك وامنياتك".

يُذكر أن عمر الساعي انضم إلى الأهلي في بداية الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الإسماعيلي، في صفقة بلغت قيمتها 930 ألف يورو.

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