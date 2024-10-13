الزمالك يواصل تألقه في بطولة إفريقيا لليد ويهزم الصداقة الكاميروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تألقه في بطولة أفريقيا للأندية المقامة حالياً في مدينة العيون المغربية، بتحقيق فوزاً على فريق الصداقة الكاميروني بنتيجة 30-14، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة التي تُقام خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجاري.

قدم لاعبو الزمالك أداءً استثنائياً منذ بداية اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتفوقهم بنتيجة 15-6. وفي الشوط الثاني، استمر الفريق في فرض سيطرته على المباراة ونجح في مضاعفة النتيجة إلى 30-14.

يشارك الزمالك في البطولة بقائمة قوية تضم عدداً من اللاعبين المميزين، منهم: أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، وأكرم يسري.

ويقود الجهاز الفني للفريق حسن يسري كرئيس، ويشرف على الإدارة الفنية فرناندو باربيتو، في حين يتولى محمد عبدالسلام ريشة منصب المدرب العام.

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يعد النادي الأكثر تتويجاً بلقب البطولة الأفريقية، حيث توّج به 12 مرة، ويطمح لإضافة اللقب الـ13 خلال النسخة الحالية من البطولة.