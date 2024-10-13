شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: كشف التسنين أثبت وجود 7 لاعبين أكبر من أعمارهم بمنتخب 2008 والان مع تفاصيل الخبر

كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن منتخب 2008 الذي يستعد يخوض تصفيات أمم أفريقيا بالمغرب والجميع خضع لاختبار التسنين، وأجرينا فحصا على كل اللاعبين وكشف رنين وفوجئنا بأن الكشف الخاص بـ7 لاعبين، جاء غير دقيق، وأن عمرهم أكبر من سنهم المعروف.

وقال نبيل، في تصريحات لبرنامج "نلعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "هناك معامل معتمدة نستعين بها وأظهرت هذه النتائج، ولن نسكت على ما حدث، وهؤلاء اللاعبين سيعودون إلى القاهرة بعد مباراة الغد، وسيجرون لكشف آخر، وإذا أظهر كشف التسنين الجديد بالرنين أنهم أكبر من سنهم سيتم التعامل بحسم مع هذا الموقف".

وأضاف: "هناك تلاعب في بعض المراحل السنية بشأن التسنين خاصة مواليد 2007، والمشكلة الحالية هي من مواليد 2008 والذين يستعدون للسفر إلى المغرب خلال 3 أسابيع، ومن سيتم إدانته بعد التحاليل لن يسافر مع منتخب 2008 إلى المغرب".

وتابع: "نحاول تنظيم مباريات دولية على مستوى عال لمنتخبات الناشئين من أجل تجهيزهم للمشاركة، والاحتكاك مع منتخب روسيا سيساعد منتخبي 2007 و2008 على الارتقاء بمستواهما".

واختتم: "سأعمل على إيجاد حل لأزمة التسنين التي تواجه الكرة المصرية، وسأنسق مع وزير الصحة لضبط معايير للتسنين للانتهاء من هذه المشكلة".