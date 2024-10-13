شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو: الزمالك وبيراميدز طلبا ضم محمود جهاد.. ولا نمانع رحيله والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو إن الإدارة لا تمانع رحيل محمود جهاد في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المدير الفني لفاركو خلال تصريحات تلفزيونية أن ناديي الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

أضاف خطاب:" فاركو يعمل في منظومة محترفة ولا يقف أمام مستقبل أي لاعب، والدليل علي ذلك لم نقف أمام محمود حمادة وأحمد الصغيري وعبد الله بكري".

وأكمل:" محمود جهاد أصبح قريباً من الرحيل عن فاركو بعد مفاوضات الزمالك وبيراميدز ولا نمانع رحيله".