شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرجح كفة البانوبى عن زيكو فى تدعيم هجوم الأهلى بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم عبد الرحمن البانوبي لاعب زد في الانتقال للأهلي عن زميله في الفريق مصطفى زيكو، في ظل بحث الإدارة الحمراء عن إبرام صفقة محلية جديدة قبل غلق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري.

وكان مسئولو النادي الأهلي يفاضلون بين مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوني، ولكن يميل مارسيل كولر لضم البانوبي عن زيكو، وهو ما سيتحدد خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأن الأهلي لم يفتح خط مفاوضات مع زد بشأن ضم زيكو أو البانوبي حتى الآن.

من جانبه، علق مصدر مسئول داخل نادي على اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع أحد ثنائي الفريق مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوني، قبل غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأهلي لم يفاتحنا فى التعاقد مع زيكو أو البانوني، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات، وحال وصول عرض رسمي سنقرر الأمر.

وأشار المصدر إلى أن العلاقة بين الأهلي وزد تاريخية، ولن نمانع فى انتقال أى لاعب للقلعة الحمراء حال طلبوا منا ذلك، بسبب العلاقة الوثيقة بين إدارة الناديين، بخلاف أن نادي زد يقدر مساعدة الأهلي له في أول ظهور له بالدوري الممتاز، وكان النادي أولوية بالنسبة له في منح عدد من لاعبيه في الصيف الماضي.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في إبرام صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه، أحدهما أجنبي والآخر محلي، ويتم التفاوض في أكثر من جهة في الوقت الحالي.