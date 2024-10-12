شكرا لقرائتكم خبر عن مريم طنطاوى تحصد ذهبية بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

حصدت مريم طنطاوى لاعبة منتخب للكاراتيه الميدالية الذهبية بوزن 66 كومتيه فردى شابات ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا إلى 7 ميداليات.

-وكان قد توج بطل منتخب مصر للكاراتيه محمد أشرف بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب

-وحصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات

-وحصلت رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات

-وحصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات

-وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين

-وتوجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت 47 كومتيه فردى ناشئات