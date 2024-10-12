شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بطل الكاميرون 30 - 14 فى بطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، على نظيره الصداقة الكاميرونى بنتيجة 30-14 فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية بالمغرب.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية أول أمس الخميس على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الزمالك، على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق: "منتدي المغربي، والصداقة الكاميروني، وكريكوس الإثيوبي".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد، أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

جدير بالذكر أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبد السلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".