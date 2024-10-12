شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إصابة مصطفى الزنارى بتمزق فى أربطة الكاحل من الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مصطفى الزناري مدافع الأبيض، تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب يخضع للفحوصات الطبية اللازمة في الفترة الحالية من أجل تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له المدافع في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.