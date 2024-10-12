شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح مصرى لنهائيات الفردى ببطولة العالم للترياثل والان مع تفاصيل الخبر

اكتسحت مصر منافسات الفردي في بطولة العالم للترياثل والتي أقيمت منافستها صباح اليوم السبت، وحقق المنتخب المصري 36 ميدالية متنوعة.

وتنظم مصر منافسات بطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة ليزر-رن للبارالمبين خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري على شاطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

وحصد أبطال وبطلات مصر اليوم 36 ميدالية بواقع 17 ميدالية ذهبية، بالإضافة لـ11 ميدالية فضية و8 برونزيات، والتي جاءت على النحو التالي:

مسابقة تحت 9 سنوات بنين: فاز بالميدالية الذهبية سهيل أبو عوف والميدالية الفضية يوسف نصر والميدالية البرونزية زياد زيادة.

مسابقة تحت 9 سنوات بنات: حققت فرحة إدريس الميدالية الذهبية وچودي مسعود الميدالية الفضية وكارما عمر الميدالية البرونزية.

وحققت مصر الميدالية الذهبية للفرق تحت 9 سنوات للبنين والبنات.

مسابقة تحت 11 سنة بنين: توج عمرو عيسى بالميدالية الذهبية ومسلم أبو كرم الميدالية الفضية وأحمد عبد العاطي الميدالية البرونزية.

مسابقة تحت 11 سنة بنات: فازت رودينا عوض بالميدالية الفضية ورقية جبر بالميدالية البرونزية.

وفازت مصر بالميدالية الذهبية لفرق تحت 11 عاما بنين وبنات.

مسابقة تحت 13 سنة بنين: حقق عدي طلب الميدالية الذهبية ومالك إبراهيم الميدالية البرونزية.

مسابقة 13 سنة بنات: فازت غزل محمود بالميدالية الذهبية.

وحققت مصر الميدالية الذهبية لفرق تحت 13 عاما بنين وبنات.

مسابقة تحت 15 عاما بنات: حققت فريدة خليل الميدالية البرونزية.

واحرزت مصر فضية الفرق تحت 15 عاما للبنين والبنات.

مسابقة تحت 17 عاما بنين: فاز براء عبد الوهاب بالميدالية الذهبية وإيوان البهنسي بالميدالية الفضية.

مسابقة تحت 17 عاما بنات: فازت ريم مصطفى بالميدالية الذهبية وچودي زاهر بالميدالية الفضية وچودي سعيد بالميدالية البرونزية.

واحرزت مصر ذهبية الفرق تحت 17 عاما للبنين والبنات.

مسابقة تحت 19 عاما بنين: حقق محمد الجندي الميدالية الذهبية.

مسابقة تحت 19 عاما بنات: حققت چنا سعيد الميدالية الفضية.

وحققت مصر ذهبية الفرق بنين وفضية الفرق بنات تحت 19 عاما.

مرحلة الناشئين: فاز يوسف عامر بالميدالية الفضية.

مرحلة ماسترز فوق 50 سنة رجال: أحرز المنتخب المصري الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق.

وحصد المنتخب المصري للبياثل 7 ميداليات متنوعة بمسابقة التتابع المختلط منها 2 ذهب و3 فضة و2 برونز، كما فازت مصر بثمان ميداليات متنوعة في منافسات التتابع المختلط للترياثل منها أربع ميداليات ذهبية بالاضافة لثلاث ميداليات فضية وبرونزية وحيدة.

وتشهد البطولة مشاركة 600 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة.