شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يسافر مع بعثة المنتخب إلى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد سفر محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر ونيس الفرنسي مع بعثة الفريق الوطنى المتجهة إلى موريتانيا عصر غد الأحد.

وكشف مصدر بالمنتخب الوطنى أن محمد عبد المنعم سليم تمام من الإصابة التي تعرض لها في لقاء موريتانيا مساء الجمعة، وأدت إلى خروجه والقرار النهائى هو سفر عبد المنعم مع بعثة المنتخب غدا لخوض لقاء الثلاثاء في الجولة الرابعة لتصفيات الأمم الأفريقية.

وكانت أنباء قد ترددت عن عدم سفر محمد عبد المنعم مع بعثة لمنتخب؛ بسبب الإصابة والاتجاه لإراحته، لكن الجهاز الفنى استقر على سفر اللاعب بعد تأكيدات الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا جاهزية عبد المنعم.

وكشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب كدمة بالعضلة الأمامية.

وأوضح طبيب المنتخب أن اللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

غادر اللاعب محمد عبد المنعم لقاء منتخب مصر وموريتانيا بسبب الإصابة في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني من المباراة، ليحل مصطفى محمد بديلا له، في اللقاء الذي جمع الفريقين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.