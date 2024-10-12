شكرا لقرائتكم خبر عن محسن رمضان: جاهزون لمواجهة سي إف جي ببطولة أفريقيا لليد.. ونلعب من أجل الفوز والان مع تفاصيل الخبر

أكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن هدف الفريق هو الحفاظ على بطولة أفريقيا للأندية وتحقيق أول بطولة في الموسم الجديد.

‏‎وأضاف رمضان، «نستعد بقوة لمباراة سي إف جي الكونغولي، بعدما نجحنا فى تحقيق بداية قوية عقب الفوز على ميكيل الإثيوبي».

‏‎وأكد أن التركيز يسيطر على الفريق بأكمله منذ بداية البطولة من أجل التتويج باللقب فقط، وإسعاد جماهير الأهلي.

واختتم قائلا، "ندخل كل مباراة من أجل الفوز فقط، ونحترم قدرات فريق سي إف جي الكونغولي، ولكننا حامل اللقب وسنقدم كل ما لدينا للحفاظ على البطولة".