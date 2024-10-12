شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: مشاركة رودينا عبد الرسول سليمة 100%.. وبلاش التحكيم يبقى شماعة الخسارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحدث شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية داخل النادي الأهلي حول كواليس رئاسته لقطاع الكرة النسائية، وأسباب تفوق الفريق، وصدارته لجدول الدوري في الانطلاقة الأولى للفريق بشكل رسمي

وأضاف في مداخلة هاتفية مع تليفزيون الخليج 365 من إعداد وتقديم نورهان طمان أن الفريق النسائي سيرتفع مستواه مباراة تلو الأخرى خاصة في ظل دعم كبير من مجلس الإدارة للقطاع

وعن اعتراض إدارة نادي الزمالك على مشاركة اللاعبية رودينا عبد الرسول في مباراة القمة التي حسمها النادي الأهلي لصالحه بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري قال نجم الأهلي السابق إن مشاركة رودينا سليمة 100%، وأتمنى ألا تستخدم شماعة التحكيم في المباريات المقبلة.

في سياق متصل منح الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي اللاعبات راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على وادي دجلة أمس، الجمعة، في الجولة الثانية من دوري الكرة النسائية الذي يُقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية النسائية.

ويبدأ الأهلي بعد غد، الإثنين، الاستعداد لمباراة مودرن سبورت المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من دوري كرة القدم للسيدات.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي أمس على وادي دجلة بهدف نظيف، وسجلت الهدف اللاعبة حبيبة عصام في الدقيقة 95 من أحداث المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز في المباراة الأولى على حساب الزمالك في افتتاح منافسات المسابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة وشهدت تألقا كبيرا للمحترفة النيجيرية تشارتي روبن، والتي سجلت هدفي الأهلي.