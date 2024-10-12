شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبا صباح الخميس قبل السفر إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز تدريبا صباحيا الخميس المقبل، على ملعب النادى بميت عقبة، قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصرى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق التدريب الصباحى الخميس، الذى سيشمل بعض الجوانب البدنية والفنية، ثم التوجه بعدها إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات.

وتقام النسخة الثانية من كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، بمشاركة 4 أندية، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد اتفق مع مجلس أبو ظبي الرياضي، على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي العام الماضي.

وحدد مجلس أبوظبي الرياضي إقامة منافسات بطولة السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

ويلتقي فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى، مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي باستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع باستاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.