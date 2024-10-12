شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الختامي لـ"يد الأهلي" قبل مواجهة سي إف جي الكونغولي ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق سي إف جي الكونغولي، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

ويقوم الجهاز الفني بقيادة ستيفان مادسن المدير الفني بمراجعة الخطة التي يعتمد عليها في مواجهة سي إف جي الكونغولي، في ضوء دراسته مباريات الفريق.

وخاض لاعبو الفريق فقرات بدنية وفنية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، استعدادًا لمواجهة فريق سي إف جي الكونغولي، واختتم المران بفقرة التسديد على المرمى.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.