الزمالك يجهز لصرف مكافآت السوبر الأفريقى قبل السفر إلى الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - يجهز مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، لصرف مكافآت لاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى، الخاصة بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلى.

ويعمل مجلس إدارة الزمالك على صرف مكافات السوبر الأفريقي للاعبين والجهاز الفنى، قبل سفر بعثة الفارس الأبيض إلى الإمارات للمشاركة فى كأس السوبر المصرى.

ورصد مسئولو نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الأول حال التتويج ببطولة السوبر المصري الرباعى المقرر إقامته فى الإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بمشاركة الأهلى، بيراميدز وسيراميكا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بطولة السوبر الرباعى المصري بعد الحصول على الكارت الذهبى، بينما يشارك بيراميدز فى البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقى الأهلى بطل الدورى مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتى والمصرى لكرة القدم.