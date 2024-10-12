بعد تصريح الدرديري.. محامي أحمد فتوح يكشف لمصراوي آخر تطورات دفع الدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد، محمد الميموني:

نفى أشرف عبد العزيز محامي اللاعب أحمد فتوح، تصريحات الصحفي عمر الدرديري، حول قيام نجم نادي الزمالك بدفع دية إلى أهل المتوفي "أمين الشرطة" أحمد الشوبكي.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما يثار خلال الساعات الماضية، حول قيام اللاعب أحمد فتوح بدفع دية إلى أهل المتوفي، هو أمر غير صحيح".

وكان الصحفي عمر الدرديري، قال في تصريحات خاصة لمصراوي: "أحمد فتوح تواصل مع أهل المتوفي أحمد السيد الشوبكي، كديه شرعية تصل إلى 3 مليون جنيه".

وأضاف: "أهل المتوفي لا يرغبون في الحديث أو التواصل مع أي من وسائل الإعلام".

واختتم الدرديري تصريحاته: "الطرفان توصلوا إلى اتفاق نهائي والموضوع تم الانتهاء على كافة الاتفاقيات الخاصة به بشكل كامل".

والجدير بالذكر أن يوم 22 أكتوبر الجاري، سيكون ثالث جلسات محاكمة نجم الزمالك أحمد فتوح، دهس أحد الأشخاص بسيارته وتعاطي مخدر الحشيش.