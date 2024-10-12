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شيكابالا يدعم بنتايك بعد شائعة المنشطات (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دعم محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق، بعد أزمته السابقة الخاصة بالمنشطات.

وانتشرت شائعات الفترة الماضية بشأن إيجابية عينة المنشطات الخاصة به في مباراة الأهلي والزمالك، في السوبر الأفريقي.

وشارك شيكابالا صورة محمود بنتايك، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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