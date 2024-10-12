بشأن الدية.. عمرو الدرديري يكشف مفاجأة في قضية أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الناقد الرياضي، عمرو الدرديري، مفاجأة في قضية القتل الخطأ لأحمد فتوح لاعب الزمالك.

وكتب الدرديري عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "تواصل أحمد فتوح مع أهالي المتوفي لدفع الدية الشرعية والمقدرة بحوالي ٣ ملايين جنيه من أجل التنازل".

وكان قد كشف مصدر "لمصراوي" أن فتوح لن يسافر مع الزمالك إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، بسبب موعد جلسته المقرر لها يوم 22 أكتوبر، والمحكمة طلبت منه الحضور بنفسه.

ويلاقي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في دولة الإمارات.