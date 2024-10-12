طلب من المحكمة.. موقف أحمد فتوح من السفر مع الزمالك للإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في السوبر المصري للأبطال، خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 24 من نفس الشهر، إلا أن موقف أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق غامضا، لوجود جلسة له يوم 22 أكتوبر.

وكشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موقف اللاعب من السفر مع بعثة الزمالك إلى الإمارات لخوض السوبر.

وقال المصدر: "فتوح لن يسافر مع الزمالك إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، لأن لديه جلسة يوم 22 أكتوبر، والمحكمة طلبت منه الحضور بنفسه".

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