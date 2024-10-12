بعد خطفهما للأنظار بالمتحف المصري.. 10 صور وأبرز المعلومات عن عمرو السولية وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف لاعب الأهلي عمرو السولية الأنظار بالصور التي نشرتها زوجته هدير مندور لهما من تواجدهما بالمتحف الكبير.

وتمتلك زوجة السولية عبر حسابها بمنصة انستجرام قرابة 100 ألف متابع؛ إذ تُشير لاهتمامها بالأزياء والموضة.

وكان عمرو السولية قد تزوّج من هدير مندور في عام 2016؛ حيث رُزقا من زيجتيهما بابنتيه ليلى وصوفيا.

لاعب الأهلي كان قد أشار في لقاء تلفزيوني عقب زواجه إنه ليس رومانسياً بصورة كبيرة ولكنه كان قد فاجأ زوجته في حفل زفافهما بتواجد مطربها المفضل رامي جمال.

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