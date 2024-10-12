شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة مالية جديدة للاعبي غزل المحلة في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة ، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على وضع لائحة مالية جديدة للاعبى الفريق استعدادا لخوض منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويأتي قرار الجهاز الفني لرفع الحافز لدى اللاعبين وتحقيق نتائج إيجابية لحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الودية الأولى أمام سموحة بهدف نظيف، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية لمدة ثلاثة أيام، تخللها مباراة ودية أمام طلائع الجيش حيث فاز الطلائع بهدف نظيف، وأخيراً التقى غزل المحلة مع البنك الأهلي ودياً بعد العودة إلى القاهرة حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، قبل أن يختتم المحلة سلسلة الوديات بمواجهة الغد أمام الجونة.

ويعمل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة في الفترة المقبلة على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبي الفريق، وكذلك معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت من خلال الوديات، وذلك قبل المشاركة في الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.