شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود للتدريبات على ملعبه خلال 5 أيام بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

يعود لاعبو فريق غزل المحلة إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك على استاد المحلة مرة أخرى خلال الـ5 أيام المقبلة.

وشهد ملعب غزل المحلة بعض أعمال التطوير وتغيير النجيلة الخاصة بأرض الملعب استعدادا لاستقبال مباريات الفريق بالموسم المقبل من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الودية الأولى أمام سموحة بهدف نظيف، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية لمدة ثلاثة أيام، تخللها مباراة ودية أمام طلائع الجيش حيث فاز الطلائع بهدف نظيف، وأخيراً التقى غزل المحلة مع البنك الأهلي ودياً بعد العودة إلى القاهرة حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، قبل أن يختتم المحلة سلسلة الوديات بمواجهة الغد أمام الجونة.

ويعمل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة في الفترة المقبلة على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبي الفريق، وكذلك معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت من خلال الوديات، وذلك قبل المشاركة في الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.