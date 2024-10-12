شكرا لقرائتكم خبر عن 17 نوفمبر.. الجمعية العمومية لاتحاد الهوكى لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد الهوكى ، برئاسة شريف كمال، 17 نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لإجراء الانتخبات من أجل اختيار مجلس إدارة جديد خلال الأربع سنوات المقبلة.

ومن المقرر فتح باب الترشح للانتخابات يوم 13 أكتوبر الجارى لتلقى أوراق الترشح.

من جانبه، أكد شريف كمال فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه لن يترشح فى الانتخابات المقبلة.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورا فى إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.