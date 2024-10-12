شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على الخماسي الدولي قبل رحلة المنتخب إلى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على مستوى لاعبي الفريق الدوليين المتواجدين حالياً مع المنتخب الوطني الأول قبل سفرهم برفقة المنتخب إلى موريتانيا غداً، الأحد، لمواجهة منتخبها فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة بالمغرب 2025.

ويضم المنتخب الوطني الأول خمسة لاعبين من الأهلي في المعسكر الحالي، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومروان عطية ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

وشارك الشناوي ومروان عطية ورامي ربيعة في مباراة موريتانيا أمس، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية التي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة، فيما غاب مصطفى شوبير وكوكا عن اللقاء.

وتواصل الجهاز الفني للأهلي مع خماسي المنتخب، وأكد دعمه لهم قبل رحلة موريتانيا غدا، وتمنى لهم التوفيق خلال رحلة الغد.

وفى سياق مختلف، منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام حرس الحدود استعداداً للسوبر المصري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غداً لمواصلة الاستعداد لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها فى الإمارات، ويخوض الفريق تدريباته بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية.