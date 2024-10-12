شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة روسيا تشكر اتحاد الكرة على تنظيم وديات منتخب 2007 و2008 بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت بعثة منتخب روسيا للشباب والناشئين الشكر لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام ووليد مهدي مدير منتخب مصر 2008 على حسن التنظيم فى مباريات منتخبي روسيا 2008 و2007 مع منتخب مصر في نفس السن بالإسكندرية.

ويلتقي منتخبا مصر مواليد 2007 و 2008 نظيريهما الروسي في الرابعة والسابعة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية للمرة الثالثة، في اطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

بينما يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى و د ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.