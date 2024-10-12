7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها استمرار محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك بالسوبر، رغم تعافى صبحى، تريزيجيه ينتزع صدارة هدافي تصفيات أمم أفريقيا فى عهد حسام حسن.

تريزيجيه ينتزع صدارة هدافي تصفيات أمم أفريقيا فى عهد حسام حسن

زار محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول، شباك منتخب موريتانيا فى المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 ليصل لهدفه الدولي رقم 21 فى 77 مباراة بقميص الفراعنة.

استمرار محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك بالسوبر رغم تعافى صبحى

استقر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استمرار محمد عواد فى حراسة مرمى القلعة البيضاء في بطولة السوبر المصري بالإمارات، المقرر لها الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري.

الزمالك يعلن تعافى بنتايك من الإجهاد استعدادا للسوبر المصرى

شارك المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً للسوبر المحلي.

بعثة المصرى تصل إلى المغرب لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.. صور

وصلت قبل قليل بعثة فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، إلى المغرب، استعدادًا لخوض المعسكر التدريبى المغلق المقام بمدينة بوزنيقة، والتى تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء.

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إجراء تغييرات في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة التي يخوض فيها الفريق إرتباطات قوية محلياً وأفريقياً وعالمياً يأتي في مقدمتها السوبر المصري بالإمارات.

حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين من التركيز مع وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" حتى لا تشتت انتبهاهم قبل خوض بطولة السوبر المصري المهمة فى الإمارات.