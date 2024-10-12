شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أهلي 2009 لمباراة الزمالك في قمة دوري الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد عبد الوهاب المدير الفني لفريق 2009 بالنادي الأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك التي تنطلق بعد قليل على ملعب الأهلي بمدينة نصر في بطولة الجمهورية.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : رجب أحمد رجب، عمر عبد العزيز، محمد حمدي عمر، محمد عماد، سيف تامر، عمر عبد الرحمن، مصطفى فرج، سيف كريم، محمد أيمن، يحيى وائل، خالد يحيى.

ويلتقي فريق الناشئين بالأهلي مواليد 2009 مع ضيفه الزمالك على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

ويسعى الأهلي خلال مباراة اليوم أمام الزمالك لتحقيق فوز جديد في بطولة الجمهورية، يعزز به منافسته على صدارة ترتيب البطولة، إذ حقق الفريق انتصارين، وتعادلين فاز بعد أحدهما بركلات الترجيح وخسر بعد الثانية بنفس الطريقة.

ويمتلك أهلي 2009 في رصيده 9 نقاط، بعدما فاز على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا وخسر أمامه بركلات الترجيح 19 - 20، مسجلًا 9 أهداف مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبدالوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفي عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.