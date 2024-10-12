شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع خطة المرحلة الأخيرة من استعدادات الأهلى للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، على برنامجه التدريبى استعداداً لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

يلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.

وحصل فريق الأهلى على راحة اليوم ثم يستأنف تدريباته غداً الأحد على ستاد مختار التتش ثم يواصل تدريباته الاثنين المقبل ثم يخوض مباراة ودية الثلاثاء ويحصل على راحة من المران الأربعاء ثم يتدرب صباح الخميس ويغادر عصر نفس اليوم للإمارات وهناك يتدرب مرتين قبل مواجهة سيراميكا.

وتستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

ويعيش فريق الأهلى على صفيح ساخن في شهر أكتوبر الحالي، حيث يواجه الفريق الأحمر غضبًا كبيرًا من جماهيره إثر خسارة لقب السوبر الأفريقي ضد الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

لم تكن حالة الغضب بسبب خسارة لقب مهم فقط، ولكن بعد الأداء الذي ظهر به اللاعبون، وشعور الجمهور بوجود حالة من الغرور والتعالي ضربت غرفة ملابس الفريق.

وينافس الأهلي خلال شهر أكتوبر على لقبين بارزين قد يمثلان عنق الزجاجة لخروج الفريق من كبوته، والفوز بهما بالتأكيد سيعيد حالة الاستقرار لأروقة الفريق، خاصة أن بطولة منهما قد تكون في مواجهة الزمالك، أما الخسارة في أحدهما قد تمثل أزمة كبيرة تدخل الفريق في دوامة من الغضب الجماهيري.

البطولة الأولى التي بصدد أن يدخلها الأهلي هي "السوبر المصري"، التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، والتي تشهد مشاركة أندية الزمالك وبيراميدز وسيراميكا بجانب الفريق الأحمر.

اللقب الآخر والذي يتمنى عشاق الرداء الأحمر المنافسة عليه هو لقب كأس (أفريقيا - آسيا - الهادئ)، وهي البطولة المستحدثة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" داخل منافسات "كأس إنتركونتيننتال".

وسيواجه الأهلي نظيره العين الإماراتي، مساء الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.