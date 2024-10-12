شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر يطلب الرحيل عن الزمالك بعد جلسته مع عبد الواحد السيد والان مع تفاصيل الخبر

طلب سيف فارق جعفر لاعب الزمالك الرحيل عن القلعة البيضاء بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

وعقد سيف جعفر جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك خلال اليومين الماضيين، أكد له فيها رغبته فى المشاركة بالمباريات من خلال السماح له بالرحيل عن القلعة البيضاء.

وأكد عبد الواحد السيد لـ سيف جعفر أن جوميز لا يمانع رحيله عن الزمالك، ولكن ينتظر العرض المناسب خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بطولة السوبر الرباعى المصري بعد الحصول على الكارت الذهبى، بينما يشارك بيراميدز فى البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقى الأهلى بطل الدورى مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتى والمصرى لكرة القدم.