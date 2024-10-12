شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش مستمر مع المنتخب فى رحلة موريتانيا بالتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، بقيادة حسام حسن، استمرار عمر مرموش مع المنتخب الوطني، ضمن القائمة التي تستعد للسفر إلى موريتانيا غداً، الأحد، استعداداً لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، عقد جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة، تم خلالها الاتفاق على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها 15 أكتوبر الجاري فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره الموريتاني بثنائية دون رد، مساء أمس الجمعة، ليقترب من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب، ويقترب محمد صلاح قائد الفراعنة من إنجاز تاريخى جديد بعد تسجيله الهدف الثاني للفراعنة فى شباك ضيفه الموريتاني باللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح في القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ويتربع حسام حسن هداف منتخب مصر ومدربه الحالي، على عرش صدارة هدافى الفراعنة بإجمالي 68 هدفا في مختلف المنافسات.

وبعد أن سجل في مرمى موريتانيا، رفع محمد صلاح إجمالي أهدافه الدولية مع المنتخب المصري إلى 59 هدفا، ويحتاج 10 أهداف فقط ليُحطم رقم "العميد" وينفرد بالقمة.

وفي المركز الثالث، يأتي حسن الشاذلي هداف نادي الترسانة ومنتخب مصر برصيد 42 هدفا على الصعيد الدولي.