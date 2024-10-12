شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ مصطفى يحصد ذهبية لمصر فى بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

حصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للناشئين والشباب للكاراتيه وتحت 21 سنه المقامة حاليا بإيطاليا.

وحقق معاذ مصطفى ذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين ليرتفع بذلك رصيد مصر الى ميداليتين بعدما توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى بأول ميدالية لمصر.

فيما حصلت ملك عفيفى على برونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات.

وجاءت النتائج كالتالى:

-تأهل ثنائي منتخب مصر نورهان مصلح 61 ك كومتية ناشئات ، وبطلة منتخب مصر رؤى الطاهر +61 ك كومتية ناشئات الى نهائى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه بإيطاليا والمنافسة على ميداليتين ذهبيتين

-كما تأهل إلى نهائى بطولة العالم بإيطاليا والمنافسة على ميدالية ذهبية عالمية بطل منتخب مصر معاذ مصطفى ، الذى وصل إلى نهائى 63 ك كومتية ناشئين لينافس على الميدالية الذهبية.

-وتأهلت بطلة مصر ملك عفيفى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى وزن 47 كومتيه فردى ناشئات .



-وتأهل آدم الليثى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات الكاتا فردى ناشئين .

وكانت نتائج اليوم الثانى ـمس الاول كالتالى :

-تأهل الثنائي ملك ناجى وزن +66 كومتية شابات ، بطلة منتخب مصر جنا حازم 59 كومتية شابات للمنافسة على 2ميدالية برونزية

-كما تاهلت مريم سعدالى نهائى بطولة العالم بإيطالياوالمنافسة على ميدالية ذهبيةعالمية فى وزن -66 ك كومتية شابات

-و تأهل بطل منتخب مصر محمد أشرف إلى نهائى -68 ك كومتية شباب وينافس على الميدالية الذهبية

-وكان مفاجأة البطولة البطل المصرى عبدالله التهامي لاعب منتخب الكاراتيه للناشئين، الذى حقق فوزا كبيرا على منافسه الإسرائيلي بنتيجة (8-1) في منافسات وزن تحت 61 كجم

وحرص الكابتن محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والافريقي على دعم و مؤازرة بعثة الكاراتية المصرى منذ إنطلاق منافساتها برئاسة الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية وحضور أمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام