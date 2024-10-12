شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك مواليد 2009 لمواجهة الأهلى فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سامي عبد الحليم، المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة الأهلي، المقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للناشئين.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : مالك عمرو

خط الدفاع : بيير سامح، أحمد لملوم، محمد صبري، عزت محمد

خط الوسط: محمد أسامة، محمد مصطفى، أحمد صفوت، محمود ناصر شيكا، السيد محمود

خط الهجوم: أحمد إبراهيم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

"ياسين شريف، مهند هاني، يوسف حمادة، محمد علي شرقية، يوسف رضا، محمد أحمد تركي، أدهم محمد، أدهم عادل، ياسين موسي".