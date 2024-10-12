شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يقود مباراة تنس طاولة داخل معسكر الفريق والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لفريق بيراميدز عبر موقع إكس، فيديو من داخل معسكر الفريق المقام حالياً في تركيا استعداداً لبطولة كأٍ السوبر المصري والموسم الجديد، حيث خاض لاعبو الفريق مباراة تنس طاولة، في حضور كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز.

يدرس مسئولو نادى بيراميدز مع الجهاز الفني بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش التوجه مباشرة من تركيا إلى الإمارات دون العودة إلى القاهرة، من أجل المشاركة في كأس السوبر المصرى، الذى يضم فرق الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، حيث يفكر مسئولي الفريق السماوى في اختتام معسكر الفريق المقام حاليًا في تركيا ثم التوجه إلى أبو ظبى مباشرة.

ومازال مسئولي بيراميدز يدرسون الأمر مع الجهاز الفني الذى سيكون صاحب القرار النهائي، حيث انطلق معسكر بيراميدز في تركيا يوم الاثنين الماضى، وكان من المقرر أن يختتم الفريق معسكره ثم العودة إلى القاهرة ثم التوجه بعد ذلك إلى الإمارات استعدادًا لكأس السوبر المصرى.

ومن المقرر حتى الأن أن يستمر بيراميدز في معسكره بتركيا قبل العودة إلى القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، ويسافر إلى أبوظبي يوم 17 أكتوبر، لمواجهة الزمالك يوم 20 من ذات الشهر في السوبر المصرى، والفائز منهما يلعب على النهائى يوم 24 أمام الفائز من الأهلى أو سيراميكا.

ويخوض الفريق تدريباته في معسكر تركيا وفق برنامج إعداد وخطة وضعها المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، تتضمن تدريبات يومية على فترتين ورفع معدلات اللياقة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا بعد عبور الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ويختتم بيراميدز معسكر الإعداد بخوض مباراة ودية تجمعه بنادي كونيا سبورت التركي بملعب نادي كونيا، لاسيما وأن الفريق السماوى كان فاز على ينيل أنطاليا التركى بنتيجة 18 – 0 وديًا.