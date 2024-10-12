شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة بلدية المحلة وسبورتنج لأجل غير مسمى بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم ناديي بلدية المحلة وسبورتنج بتأجيل مباراة الفريقين المقرر لها غداً ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى المحترفين لأجل غير مسمى.

ويأتي قرار الاتحاد المصرى بسبب عدم توافر الشروط المطلوبة فى ملعب بلدية المحلة وعدم وجود الاشتراطات الإنشائية والفنية اللازمة لاستضافة المباريات، لذا تقرر تأجيل لقاء الغد لحين إخطار بلدية المحلة اتحاد الكرة بالملعب البديل.

وتنطلق يومى الأحد والاثنين، منافسات الجولة الثانية من دورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين"، والتي يتوقع أن تشهد العديد من المواجهات القوية والمثيرة بعد النتائج المفاجئة التي حدثت في الأسبوع الأول.

موعد مباريات الجولة الثانية من دورى المحترفين

الأحد 13 أكتوبر

بروكسى مع طنطا 4 عصرا

راية مع أبو قير للأسمدة4 عصرا

منتخب السويس مع القناة 4 عصرا

المقاولون مع الداخلية 6 مساء

الاثنين 14 أكتوبر

بترول أسيوط مع وى 4 عصرا

المنصورة مع السكة الحديد 4 عصرا

أسوان مع كهرباء الإسماعيلية 4 عصرا

ديروط مع الترسانة 4 عصرا

وادى دجلة مع لافيينا 6 مساء.