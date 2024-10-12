شكرا لقرائتكم خبر عن "شيفو" يواصل التأهيل فى الزمالك وجوميز يمنح نداي تعليمات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

واصل محمد عبد الشافي ، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وشهدت الفقرة خوض اللاعب بعض الفقرات التأهيلية الفردية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، بملعب النادي، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وقسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم على ملعب النادي اليوم، السبت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة في بداية المران، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، قبل أن يُقسم جوميز اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وركز الجهاز الفني للفريق على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ عملية الضغط الجماعي على المنافس، بأشكال مختلفة.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز، مجموعة من التعليمات للسنغالي سيد ندياي على هامش التدريبات وحرص المدير الفني على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية بخصوص تنفيذ بعض الجمل، داخل منطقة الجزاء، بجانب الضغط على المدافعين.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.