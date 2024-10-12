شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ملف تمديد عقد وإعارة حمزة علاء بعد السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادى الأهلى جلسة مع حمزة علاء، حارس مرمى الفريق، عقب انتهاء بطولة السوبر المصري؛ لحسم ملف تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء للموافقة على إعارته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلتقى الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.

حمزة علاء يتبقى له موسم واحد فقط مع المارد الأحمر، وترغب إدارة القلعة الحمراء في الحفاظ على خدماته لفترة أخرى.

في الوقت الذي يتجه فيه تفكير النادي الأهلي لتمديد عقد حمزة علاء، إلا أن الحارس يرغب في الخروج من صفوف المارد الأحمر على سبيل الإعارة خارجيًا، خلال الفترة المقبلة، بهدف ضمان المشاركة باستمرار، حيث تلقى عروضا من غزل المحلة والبنك الأهلى لاستعارته بالموسم الجديد.

ويرغب علاء، الذي قاد المنتخب الأولمبى في أولمبياد باريس 2024، لمواصلة الحفاظ على مستواه، لذا يسعى للخروج إلى نادٍ آخر للعب أساسيًا، بدلًا من الجلوس على مقاعد البدلاء، في ظل الاعتماد على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

ويعد الحارس حمزة أحد ناشئي النادي الأهلي وتم قيده في القائمة الأفريقية للفريق خلال الفترة الماضية، ليكون مع مصطفى شوبير ضمن خيارات الفريق لحراسة المرمى، في أثناء إصابة محمد الشناوي الماضية.

ولم يشارك حمزة علاء مع النادي الأهلي الذي تدرج في مراحله السنية من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول، بسبب المشاركة الأساسية لثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير

ولم يشارك حمزة علاء مع النادي الأهلي الذي تدرج في مراحله السنية من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول، بسبب المشاركة الأساسية لثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير.

وشارك علاء مع الأهلي في مباراتين فقط خلال موسم 2021-2022 بعدما شارك بديلًا لـ15 دقيقة فقط في مباراة سيراميكا، وشارك أساسيًا في مباراة أخرى أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة.

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في التاريخ.



وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.



وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.



وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.



ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.