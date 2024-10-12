شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي والزمالك للسوبر المصرى فى الإمارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريقا الأهلى والزمالك، ومعهما سيراميكا وبيراميدز، لخوض منافسات كأس السوبر المصرى المحدد له الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجارى بالإمارات، حيث يلتقى الأهلى مع سيراميكا والزمالك مع بيراميدز فى نصف النهائى.

ج..يرفض السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة التي يخوض فيها الفريق ارتباطات قوية محلياً وأفريقياً وعالمياً، وفي مقدمتها السوبر المصري بالإمارات.

وتمسك المدرب السويسري بمواصلة الدفع بالحارس الأساسي محمد الشناوي في مباريات الفريق المقبلة، رافضاً اقتراحات طرحها البعض في النادي والجهاز بمنح الفرصة للحارس الشاب مصطفى شوبير. س.. ماذا يفعل الزمالك لتحفيز اللاعبين لحصد السوبر؟ ج..رصد مسئولو نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الأول حال التتويج ببطولة السوبر المصري الرباعى، المقرر إقامته فى الإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بمشاركة الأهلى وبيراميدز وسيراميكا. س..ما هي تحذيرات جوميز للاعبين قبل السوبر؟ ج.. حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين من التركيز مع وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" حتى لا تشتت انتبهاهم قبل خوض بطولة السوبر المصري المهمة فى الإمارات. كما طالب المدير الفنى للزمالك اللاعبين بعدم الالتفات للتصريحات الاستفزازية قبل لقاء السوبر، مشدداً عليهم بالتركيز فى الملعب فقط، مثلما حدث فى خطة السوبر الأفريقى الذى توج به الفريق الأبيض على حساب الأهلى فى السعودية.

ج..يستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هذه الفترة فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الزمالك، بعدما شهدت مباراة الديربي الأخيرة غياب التركيز عن اللاعبين، وعدم الالتزام بتعليمات المدير الفني، وظهور حالة من الاستهتار والتراخي على عدد كبير من اللاعبين.

ويرغب كولر فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه قبل مباراة السوبر المصري التي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري.

ج.. لم يحسم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، موقف أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق من السفر مع البعثة إلى الإمارات للمشاركة فى كأس السوبر المصرى.

ومازال الغموض يحوم حول موقف فتوح من السفر مع الزمالك إلى الإمارات، خاصة وأن اللاعب لديه جلسة فى المحكمة يوم 22 أكتوبر الجارى، على ذمة القضية الخاصة به، وإن كان هناك مصدر قانونى أكد على جواز سفر فتوح خارج البلاد ما لم يصدر ضده أمر يمنعه من السفر.